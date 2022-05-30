СМИ сообщили о переговорах Чехии с Оманом о возможности поставок СПГ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чешские власти продолжают переговоры с зарубежными партнерами с целью избавиться от зависимости от российского газа. Местному информационному порталу Seznam Zpravy стало известно, что недавно такие переговоры прошли в Омане.

"Недавно представители министерства промышленности и торговли Чехии, а также энергетических компаний ЧЕЗ (CEZ) и "Пражска плинаренска" (Prazska plynarenska) провели встречи с руководством оманской компании "Оман СПГ" (Oman LNG) и обсудили возможность организации поставок СПГ из Омана в Чехию", - пишет в понедельник портал.

"Обе стороны в ближайшие недели и месяцы рассмотрят возможность таких поставок. Встречи будут проходить на уровне компаний", - цитирует портал представителя министерства промышленности и торговли Чехии Войтеха Срнки.

Ранее Seznam Zpravy писал, что Чехия контактирует и с другими странами на Ближнем Востоке, в частности, завершается подготовка соглашений с Катаром. Оман является еще одним вариантом, отмечает портал.