Дания приостанавливает оформление виз россиянам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Посольство Дании в России приостанавливает прием заявлений на краткосрочные визы, сообщает в понедельник министерство иностранных дел страны.

"До дальнейшего уведомления посольство королевства Дании в Москве приостанавливает процесс приема заявлений на территории Российской Федерации на получение краткосрочных виз и видов на жительство в Данию, кроме официальных визитов", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают в МИД Дании, в период до возобновления приема документов для оформления виз и видов на жительство заявители могут обращаться в визовые центры других стран.