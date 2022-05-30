Военные РФ сообщили об уничтожении на Украине итальянских гаубиц
Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что позиции армии Украины с итальянскими буксируемыми гаубицами были обнаружены российским беспилотником и поражены артиллерийским боеприпасом.
Уничтожение российскими артиллеристами взвода украинских военных со 155-мм итальянскими гаубицами подтвердил контроль с беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
Ранее сообщалось о поставках Украине несколькими странами артиллерии и боеприпасов.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.
В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.