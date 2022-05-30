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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Военные РФ сообщили об уничтожении на Украине итальянских гаубиц

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что позиции армии Украины с итальянскими буксируемыми гаубицами были обнаружены российским беспилотником и поражены артиллерийским боеприпасом.

Уничтожение российскими артиллеристами взвода украинских военных со 155-мм итальянскими гаубицами подтвердил контроль с беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о поставках Украине несколькими странами артиллерии и боеприпасов.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

Минобороны РФ Украина
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