Лавров проведет переговоры с руководством Бахрейна

Также он начнет визит в Саудовскую Аравию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник встретится в Бахрейне с руководством этой страны, начнет рабочий визит в Саудовскую Аравию с переговоров в МИД страны.

Глава МИД РФ прибыл в Манаму в понедельник вечером, накануне уже состоялась его встреча с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой аль Халифой.

Во вторник запланированы встречи российского министра с главой МИД Бахрейна Абдель Латыфом аз-Зайяни и председателем Совета министров, наследным принцем королевства Сальманом Бен Хамадом аль Халифой.

Кроме того, 31 мая Лавров прибудет с двухдневным рабочим визитом в Саудовскую Аравию.

На вторник запланированы переговоры главы МИД РФ с министром иностранным дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом аль Саудом, 1 июня в Эр-Рияде состоится заседание форума министров иностранных дел Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как ранее сообщил глава МИД РФ, помимо заседания Россия-ССАГПЗ в ходе визита запланированы двусторонние встречи практически со всеми участниками этой структуры (в Совет входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия).