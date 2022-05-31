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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Часть гражданских судов из порта Мариуполя перейдет под контроль ДНР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Часть судов из Мариупольского порта, которые там находились уже на момент 24 февраля, будет передана в состав торгового флота ДНР, заявил журналистам глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, эти суда перейдут в юрисдикцию ДНР, решения об этом уже приняты. Эти суда переименуют, и у ДНР появится собственнй торговый флот, добавил он.

Пушилин также объявил, что Мариупольский торговый порт возобновил свою работу.

"Стояла очень амбициозная задача, мы говорили 28 апреля, что до конца мая порт должен заработать и первая отгрузка продукции уже должна произойти. За это время разминированы 1,5 млн кв. м акватории порта, обезврежены порядка 12 тысяч взрывоопасных предметов, но суда уже зашли и происходит отгрузка продукции", - сказал он и добавил, что до конца июня порт, как ожидается, восстановит прежние объемы погрузки.

"Сегодня 2500 тонн рулонов горячекатаного листа вышли из Мариупольского порта, судно направилось в Ростов(-на-Дону)", - написал Пушилин в Telegram.

Он напомнил, что "это крупнейший порт на Азовском море и единственный, где можно переваливать все виды грузов, в том числе и зимой".

Штаб территориальной обороны ДНР, в свою очередь сообщил об очередной группе эвакуированных из Мариуполя.

"За минувшие сутки, с 08:00 30 мая до 08:00 31 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 320 человек, включая 32 ребенка", - говорится в сообщении.

Хроника 24 февраля – 31 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Мариуполь Украина Денис Пушилин Ростов-на-Дону Азовское море
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