На Украине арестовали активы "Татнефти" на $68 млн

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Арестовано имущество, счета и корпоративные права группы "Татнефть" на Украине. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во вторник.

В настоящее время арестованы 115 объектов имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость имущества ориентировочно составляет более 2 млрд гривен ($68 млн по текущему курсу). Также арестованы корпоративные права и счета предприятий российской группы на сумму около 400 млн грн.

Активы будут переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ГБР утверждают, что "Татнефть" поставляет нефтепродукты для нужд подразделений министерства обороны РФ.

По данным ведомства, продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины, согласно которому "собственники НК подозреваются в финансировании действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвате государственной власти группой лиц по предварительному сговору".

Официальный курс на 31 мая - 29,25 грн./$1.