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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Цены на газ для жителей Литвы с июля вырастут на 40%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Цены на газ для населения Литвы повышаются на 27,5 - 41,5% в зависимости от объема потребляемого газа.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) во вторник обнародовал новые тарифы на газ для бытовых потребителей, которые вступят в силу с 1 июля.

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С учетом государственной субсидии цена 1 куб. метра газа для потребителей, использующих газ только для приготовления пищи (первая группа), вырастет на 27,5% - до 1,02 евро (с учетом НДС), для потребителей, использующих газ для отопления (до 20 тыс. кубометров в год, вторая группа) - на 40% до 77 центов, с потребление более 20 тыс. кубометров в год (третья группа) - на 41,5%, до 75 центов.

Без госсубсидий тариф для первой группы потребителей достиг бы с июля 1,56 евро (на 96% больше, чем в настоящее время), для второй - 1,31 евро (в 2,4 раза больше), для третьей - 1,29 евро (в 2,45 больше).

По данным ГСРЭ, наибольшее влияние на рост цен на газ оказали изменения на европейских газовых биржах: цена природного газа во втором полугодии прогнозируется на уровне 90-100 евро за 1 МВт.ч в эквиваленте. Между тем в 2016-2020 годах средние биржевые цены не достигали 25 евро за 1 МВт.ч.

Правительство в понедельник решило покрыть часть расходов бытовым потребителям на природный газ. Субсидия будет выплачиваться с июля до конца декабря этого года. Прогнозируется, что на эти цели из государственного бюджета будет направлено около 53 млн евро. При этом Сейм уже выделил в этом году 570 млн евро для компенсации тарифов на электроэнергию и газ.

Литва газ
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