Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов
Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В шестой пакет санкций ЕС войдут ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, а также трех телеканалов и отключения от SWIFT ряда российских банков, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, запретить и ввести санкции в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк и ввести ограничения на нефть", - сказал Макрон по итогам саммита ЕС.

По его словам, предполагается, что до конца года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.

Он отметил, что шестой пакет санкций - это "очень важный этап" в стратегии европейских стран в отношении России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны отметила, что исключение в санкциях коснется 10% импортируемой нефти из РФ.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждали вариант, при котором эмбарго коснется нефти, поставляемой по морю. Это дало бы возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать нефть по трубопроводу "Дружба". Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.

ЕС Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех компаний

На Украине арестовали активы "Татнефти" на $68 млн

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года
Военная операция на Украине

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными

Глава ДНР пообещал открытый трибунал над украинскими военными с "Азовстали"

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях