Рубль завершил торги укреплением к доллару и евро, проигнорировав новые санкции

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро подешевели на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне повышения цен на нефть в условиях решения европейских стран ввести новые антироссийские санкции, в том числе эмбарго на покупку "черного золота" из России.

Курс доллара США составил 61,5 руб. в 19:00, что на 75 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,33 руб., подешевев на 1,98 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,3 рубля - до 61,87 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к доллару и евро по итогам торгов, проигнорировав сообщения о новых антироссийских санкциях, так как они, в первую очередь относительно запрета на поставки российской нефти, давно обсуждались и были почти полностью учтены в котировках. В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

Новые санкции

В шестой пакет санкций ЕС войдут также ограничения в отношении десятков российских бизнесменов, трех телеканалов и отключения от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк.

"Мы приняли решение по шестому пакету санкций, который чрезвычайно важен, поскольку он позволяет ввести санкции против 80 олигархов, запретить и ввести санкции в отношении трех телеканалов, отключить от SWIFT главный российский банк и ввести ограничения на нефть", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС.

По его словам, предполагается, что до конца года ЕС откажется от 92% импортируемой российской нефти.

Запрет ЕС на импорт сырой нефти РФ начнет действовать спустя шесть месяцев после официального вступления санкций против российской нефти, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на неназванного представителя Еврокомиссии.

При этом срок отказа от нефтепродуктов РФ после принятия санкций составит восемь месяцев. Таким образом, введение эмбарго на нефтяной импорт РФ в ЕС будет проходить поэтапно.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отмечала, что де-факто нефть после введения в действия эмбарго будет поступать только по трубопроводу "Дружба" ряду стран на юге ЕС. На этот нефтепровод, по словам главы ЕК, приходится 10% от всей импортируемой ЕС нефти РФ.

Так, исключение поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из санкционного пакета дает возможность Венгрии и ряду других стран продолжить какое-то время получать российскую нефть. Именно Венгрия несколько недель блокировала предложение по эмбарго. При этом премьер Венгрии Виктор Орбан в понедельник перед стартом саммита лидеров ЕС заявил, что в целом положительно относится к идее эмбарго только на поставки нефти по морю.

Болгария получила отсрочку на введение эмбарго на закупку российской нефти до конца 2024 года, во вторник днем сообщил премьер-министр страны Кирил Петков. "Вчера был согласован текст. Реальные договоренности поступят через два дня, в них по Болгарии будет отдельный пункт со специальным отступлением (относительно отсрочки на введение эмбарго на российскую нефть) до конца 2024 года", - приводит во вторник слова Петкова Болгарское национальное радио.

"Это поможет подготовить нашу перерабатывающую промышленность для работы на другой нефти", - отметил премьер.

Россия после введения ЕС эмбарго на ее нефть должна будет искать новых покупателей, продавать нефть дешевле и, соответственно, получать меньше средств за такие сделки, заявил во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Конечно, мы не можем помешать России продавать нефть кому-либо еще. Мы не настолько сильны, но мы самый важный клиент России", - сказал он журналистам. "Им придется искать других клиентов, и, конечно, им придется снизить цену. Цель санкций состоит в том, чтобы россияне получали меньше финансовых ресурсов [...]. И это, конечно, случится", - полагает Боррель.

Среднесуточный экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в мае снизился на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем, до 664 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Вывоз сырья морским транспортом также уменьшился на 0,4%, до 432 тыс. тонн/с, по нефтепроводам - на 0,2%, до 231,5 тыс. тонн/с.

После согласованного Евросоветом в понедельник частичного эмбарго на импорт в ЕС российской нефти ряд европейских лидеров высказался против идеи на введение затем эмбарго на газ из РФ, пишет La Libre Belgique. "Я полагаю, что теперь нам следует взять паузу", - приводит газета слова премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо, сказанные им по прибытии на второй день работы саммита ЕС во вторник.

"Давайте сначала реализуем этот пакет (...). С газом дело обстоит гораздо сложнее. То есть это важный этап. Остановимся пока на этом и посмотрим, каковы будут последствия", - объяснил Де Кроо.

"Была техническая проблема, которую решили с (венгерским премьером) Виктором Орбаном. С газом все по-другому. Следовательно, эмбарго на газ не будет в следующем пакете санкций", - заявил в свою очередь австрийский канцлер Карл Нехаммер.

В 2021 году Россия поставила Евросоюзу 30% сырой нефти и 15% нефтепродуктов. Ежегодно Россия поставляет в ЕС 150 млрд куб. м газа, что составляет 40% газового импорта ЕС, напоминает La Libre Belgique.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают расти во вторник вечером на новости, что лидеры стран ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник составляет $123,26 за баррель, что на 1,31% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $117,09 за баррель, что на 1,76% выше итогового значения предыдущей сессии.

Оба контракта завершают ростом шестой месяц подряд.

Решение ввести не полное, а частичное эмбарго является компромиссным из-за позиции Венгрии. Ранее аналитики JPMorgan писали, что полный отказ от нефти из РФ может повысить цены на это топливо до $185 за баррель.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник рубль показывал высокие уровни волатильности, и курс пары "доллар-рубль" в течение дня торговался в диапазоне 60,6-63,3 руб.. "С одной стороны, окончательно завершившийся налоговый период, ряд недавних мер по ослаблению валютного контроля и санкционный новостной фон располагают к более слабому рублю. С другой, сейчас экспортные поступления валюты остаются на высоких уровнях, в то время как спрос на валюту ограничен на фоне спада импорта и санкционных опасений, что продолжает способствовать более сильному рублю. Тем не менее в целом у курса пары "доллар-рубль" есть потенциал к росту выше 65 руб. по мере усиления параллельного импорта и возможного снижения экспорта в дальнейшем", - говорит Григорьев.

"Российский валютный рынок сохраняет большую нестабильность и повышенную волатильность, находясь под воздействием активных продаж экспортеров. Одним из признаков серьезной рыночной дестабилизации стало то, что доллар и евро у нас стоят почти одинаково, тогда как на мировом рынке евро дороже доллара на 7%. (... ) Вероятно, данный дисбаланс вызван реализацией схемы продажи газа в ЕС за рубли. Об этом свидетельствует и то, что объем торгов по евро больше, чем по доллару. В то же время нивелировать расхождение могли бы крупные арбитражеры, которые совершают операции по одним и тем же инструментам на разных рынках, пытаясь словить между ними минимальную разницу. Однако сейчас такие сделки у нас затруднены из-за санкций и связанных с ними рисков. Ранее аналогичные расхождения у нас быстро нивелировались. Правда, полностью от него избавиться не удается: евро по отношению к доллару на российском рынке почти всегда стоит дешевле, чем на мировом, но зачастую всего на 1-2%", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ЦБ РФ

Основной тенденцией валютного рынка РФ в ближайшей перспективе будет снижение роли доллара и евро во всех аспектах экономической деятельности при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля, ускорить девалютизацию могло бы создание правовых условий для введения отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России.

Переход к новой экономической реальности в рамках санкционного давления сопровождается сменой парадигмы существования российского валютного рынка, а также рядом сопутствующих рисков, отмечает ЦБ.

Регулятор ожидает, что девалютизация будет происходить на фоне значительного сокращения экспортно-импортных отношений с западными партнерами. Значительное влияние на уменьшение роли доллара и евро будут оказывать риски расчетов в данных валютах для всех российских контрагентов, валютный контроль и переход на рублевые расчеты при оплате европейскими потребителями поставок российского газа.

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что крепкий рубль создает условия для ребалансировки экономики РФ: снижается рентабельность экспорта, но выгоднее условия для импорта.

"Снижение импорта, невозможность реализовывать бюджетное правило при сравнительно высокой экспортной выручке привели к укреплению рубля. Эта ситуация ведет к некоторому снижению рентабельности экспорта, но одновременно создает более привлекательные условия для импорта оборудования и структурной перестройки экономики. То есть создаются стимулы для ребалансировки экономики, что и должно происходить при реализации политики плавающего курса", - сообщила во вторник на брифинге Юдаева.

Некоторое ослабление рубля в последнее время связано с совокупностью ряда факторов, отметила первый зампред ЦБ. На курс повлияло завершение налогового периода, ослабление валютных ограничений и снижение процентных ставок. Законодательная возможность устанавливать отрицательные ставки может быть предусмотрена только по валютным депозитам юрлиц, по вкладам физлиц эта мера не обсуждается, также сказала Юдаева.

"Мы рассматриваем целесообразность законодательных изменений для предоставления банкам возможности устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц. Финансовому сектору в этих условиях необходимо продумывать стратегии изменения структуры своих балансов", - отметила Юдаева. "По физлицам, насколько я знаю, не обсуждается эта тема", - подчеркнула она.

При этом, по ее словам, Банк России пока больше не планирует ослаблять ограничения по покупке наличной валюты физлицами. "Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового", - сказала Юдаева.

Банк России с 11 апреля смягчил временный порядок операций с наличной валютой: клиенты банков смогли получить с открытых до 9 марта вкладов не только наличные доллары, но и евро, лимит в эквиваленте $10 тыс. не меняется. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Кроме того, с 18 апреля банки получили возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля.

Банк России во вторник, 31 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,2 трлн рублей (при лимите 1,2 трлн рублей и спросе 1 трлн 695,9 млрд рублей) в среднем по ставке 10,52% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 мая, банки разместили 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и спросе 1 трлн 509,3 млрд рублей) в среднем по ставке 13,49% годовых.

Курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 1 июня на 1,4906 рубля, до 61,6069 руб., и уменьшил курс евро на 1,9773 рубля, до 62,7397 руб..

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал во вторник на 4,6689 рубля по отношению к пятнице и составил 61,7016 руб. В понедельник торги данным контрактом не проводились из-за выходного дня в США, где отмечали День памяти. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 1,316 рубля относительно понедельника и составил 61,627 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 361,731 млн, из которых $1 млрд 284,986 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 76,745 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 2,5025 рубля, до 62,8199 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,851 рубля, до 62,7603 руб. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 955,632 млн, из которых EUR500,339 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR2 млрд 455,293 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 11,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 4 б.п. - до 11,09% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 5 б.п. - до 11,35% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились также на 5 б.п. - до 11,21%.