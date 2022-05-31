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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Россию из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуировали свыше 20 тыс. человек

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, а также из украинских населённых пунктов вывезены более 20 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 043 человека, в том числе 2 886 детей. А всего с начала специальной военной операции - уже 1 576 301 человек, из которых 257 156 - дети", - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в российской базе данных на сегодняшний день содержатся 2 757 235 обращений из 2 137 населенных пунктов Украины с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооружённым силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

По его словам, за прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 78 таких обращения на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.

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