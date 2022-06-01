Космический грузовик "Прогресс МС-18" отстыковался от МКС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

Как следует из трансляции "Роскосмоса", корабль отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 11:03 по Москве.

По данным госкорпорации, в 14:51 несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана, в 2700 км от города Веллингтон, 7250 км от города Сантьяго.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-20" запланирована на 3 июня с космодрома Байконур. Корабль должен доставить на МКС 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы "Родник", 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.