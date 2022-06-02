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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Repsol построит завод для выпуска сверхвысокомолекулярного полиэтилена за 105 млн евро

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Испанская Repsol инвестирует 105 млн евро в строительство первого завода на Пиренейском полуострове, способного производить сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), сообщается в пресс-релизе компании.

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Производственная мощность завода составит 15 тыс. тонн в год. Он будет работать на основе технологий, предоставленных голландской компанией DSM.

СВМПЭ применяется при выпуске литий-ионных аккумуляторов, строительных профилей, покрытий, а также используется в медицинских протезах, имплантатах и диализных фильтрах.

Котировки акций Repsol в ходе торгов в четверг растут на 0,6%. С начала текущего года капитализация компании повысилась более чем на 43% (до 22,1 млрд евро).

Repsol
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