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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Байден заявил о необходимости учитывать обеспокоенность союзников при расширении НАТО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что считает важным учитывать опасения союзников при идущей ныне работе над расширением НАТО, сообщают в Белом доме.

В сообщении указывается, что он обсудил на встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

"Президент Байден высказался в поддержку усилий генсека НАТО Столтенберга по обеспечению такого быстрого вступления этих стран, которое бы учитывало опасения в сфере безопасности союзников", - говорится в сообщении администрации США.

Столтенберг в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне. Он проводит переговоры с американскими руководителями.

В мае Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Процесс рассмотрения этих заявок в настоящее время блокирует Турция, в частности, обвинившая Стокгольм и Хельсинки в поддержке ведущих борьбу против Анкары курдских группировок.

Джо Байден
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