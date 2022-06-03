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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

"Аэрофлот" отменил рейс из Шри-Ланки в Москву после ареста самолета местным судом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил пятничный рейс из Коломбо (Шри-Ланка) в Москву, следует из данных сайта перевозчика.

Изначально этот рейс был запланирован на утро четверга, но в последствии был перенесен на утро пятницы.

Ранее в пятницу сообщалось, что высокий коммерческий суд Коломбо издал приказ, запрещающий Airbus A330 "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку как минимум до 16 июня. По данным местных СМИ, жалобу в суд подала ирландская компания Celestial Aviation Trading Limited, которая аффилирована с лизингодателем GECAS.

После начала военной операции РФ на Украине страны Запада обязали своих лизингодателей вернуть из России предоставленные в аренду лайнеры. За этим последовали массовые аресты авиатехники за рубежом. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям приостановить международные рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.

По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а до этого был зарегистрирован на Бермудских островах.

Без риска ареста судов российские авиакомпании смогут летать за рубеж на 201 самолете, отмечают отраслевые аналитики - на 148 Superjet 100 и 53 иностранных лайнерах, выкупленных у лизингодателей.

Аэрофлот Москва Шри-Ланка Коломбо
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