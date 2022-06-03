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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Число пострадавших в столкновениях в Ереване превысило 40 человек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Более 40 человек госпитализированы в Ереване в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции премьера Армении Никола Пашиняна, сообщает Минздрав республики.

"Сегодня в результате инцидента на перекрестке улиц Прошян-Демирчян пострадали и полицейские, и гражданские лица. По состоянию на 22:30 (21:30 по московскому времени) в различные медцентры госпитализированы 42 человека. Из них 22 - полицейские", - сообщает министерство здравоохранения Армении.

Отмечается, что министр здравоохранения Анаит Аванесян и замминистра Армен Назарян находятся в первой клинической больнице Еревана.

В правящей парламентской фракции "Гражданский договор" обвинили оппозицию в провокации, приведшей к столкновениям с полицией. "Сегодняшнее столкновение между полицейскими и участниками акции является провокацией со стороны организаторов акции. Реваншисты начали бросать камни в направлении полицейских, в результате чего около 20 полицейских доставлены в больницы с телесными повреждениями различной степени", - сообщил секретарь фракции Артур Ованнисян в соцсети.

По его словам, ответственность за столкновения лежит на оппозиции и лично вице-спикере, члене партии "Дашнакцутюн" Ишхане Сагателяне.

В миреВ Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера АрменииЧитать подробнее

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передает корреспондент "Интерфакса", возглавляемое вице-спикером парламента Армении, членом партии "Дашнакцутюн" Ишханом Сагателяном шествие ранее направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции.

Сагателян сообщил собравшимся, что некоторые оппозиционные депутаты все еще находятся в парламенте для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. "Если так, то ждите, мы вновь идем в парламент", - заявил он.

Вице-спикер потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится неподалеку от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения.

Полиция применила спецсредства, светошумовые гранаты и задержала демонстрантов.

Заместитель начальника полиции Армении Арам Ованнисян заявил журналистам, что полиция решила применить светошумовые гранаты после того, как в сторону правоохранительных органов полетели камни.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Ереван
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