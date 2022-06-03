В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции начались у комплекса правительственных дач, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Полиция применяет светошумовые гранаты.

Как передает корреспондент "Интерфакса", возглавляемое вице-спикером парламента Армении, членом партии "Дашнакцутюн" Ишханом Сагателяном шествие ранее направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции.

Сагателян сообщил собравшимся, что некоторые оппозиционные депутаты все еще находятся в парламенте для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. "Если так, то ждите, мы вновь идем в парламент", - заявил Сагателян.

Он потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится неподалеку от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения.

Полиция применяет спецсредства, светошумовые гранаты, задерживает демонстрантов.

Ранее в пятницу правящая фракция парламента Армении "Гражданский договор" провалила созванное оппозицией внеочередное заседание законодательного органа для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.

Параллельно на площади Франции в центре Еревана оппозиция проводила митинг своих сторонников. Сагателян выразил недоумение поведением правящей фракции, назвав их поведение "бегством от реальности". Позднее оппозиционные демонстранты окружили полицейских, взявших в кольцо здание правительства.

Сагателян заявил, что цель акции у правительства - "донести до Пашиняна, который на самом деле руководит парламентом", требования оппозиции.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.