Путин заявил, проще и дешевле вывезти украинское зерно через Белоруссию

По его словам, для этого нужно снять санкции с Минска

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Украинское зерно можно вывозить через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно вывозить зерно с Украины через Дунай, через Румынию. Четвертое - можно через Венгрию. Пятое - можно через Польшу, да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело нескольких часов", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину (телеканал "Россия-1", ВГТРК).

Но самое простое, отметил Путин, - это вывоз зерна через территорию Белоруссии. "Самое легкое, самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики и Балтийское море, и дальше - в любую точку. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии. Но это не наш вопрос", - сказал президент РФ.