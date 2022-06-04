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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

Поездка Байдена на Ближний Восток перенесена с конца июня на июль

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Визиты президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль перенесены с конца июня на июль, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на представителей американской администрации.

Белый дом разрабатывает для Байдена более обширную программу в странах Ближнего Востока. "Мы работаем над тем, чтобы приурочить поездку в Израиль и в Саудовскую Аравию к саммиту Совета сотрудничества стран Персидского залива", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

На июль в Эр-Рияде намечена встреча Совета сотрудничества стран Персидского залива и его партнеров.

О каких-либо других причинах переноса поездки ничего не сообщается. При этом NBC News отмечает, что новые сроки турне могут быть изменены.

Ранее поездка президента США была запланирована на конец июня.

США Израиль Саудовская Аравия Джозеф Байден
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