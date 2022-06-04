Поездка Байдена на Ближний Восток перенесена с конца июня на июль
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Визиты президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию и Израиль перенесены с конца июня на июль, сообщил в субботу телеканал NBC News со ссылкой на представителей американской администрации.
Белый дом разрабатывает для Байдена более обширную программу в странах Ближнего Востока. "Мы работаем над тем, чтобы приурочить поездку в Израиль и в Саудовскую Аравию к саммиту Совета сотрудничества стран Персидского залива", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.
На июль в Эр-Рияде намечена встреча Совета сотрудничества стран Персидского залива и его партнеров.
О каких-либо других причинах переноса поездки ничего не сообщается. При этом NBC News отмечает, что новые сроки турне могут быть изменены.
Ранее поездка президента США была запланирована на конец июня.