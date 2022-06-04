В ДНР сообщили о продвижении войск республик Донбасса к Славянску

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Силы ДНР при активной огневой поддержке российской армии освободили еще два населенных пункта в Донбассе - Брусовку и Сосновое, продвигаются к Славянску, сообщил в субботу штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"По состоянию на 4 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 226 населенными пунктами, включая Брусовку и Сосновое в Краснолиманском районе", - говорится в его сообщении.

Как заявили в штабе, "войска с боями продвигаются в сторону Славянска".