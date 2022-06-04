В 65 департаментах Франции объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Метеорологическая служба Франции предупредила об ожидаемой в стране во второй половине дня в субботу сильной грозовой активности.

"Очень сильная грозовая активность сегодня во второй половине дня и вечером от побережья Ла-Манша в сторону северо-востока и до юго-запада страны. Местами ожидаются ливни, сильный град и мощные порывы ветра", - цитирует телеканал BFMTV сообщение Meteo-France.

В целом по стране в 65 департаментах объявляется "оранжевый" уровень погодной опасности. Таким образом, с перспективой сильных дождей столкнется обширная территория Франции.