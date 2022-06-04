В Армении возбудили уголовное дело из-за беспорядков в Ереване 3 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки" в связи с произошедшими в минувшую пятницу столкновениями между оппозиционерами и полицией.

Согласно сообщению пресс-службы СК, участники "Движения сопротивления" при организации руководителей шествия на перекрестке улиц Прошяна и Демирчяна, где находится резиденция премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались прорвать полицейское оцепление и пройти в сторону здания парламента.

"После призывов руководителей движения участники собрания, не подчиняясь законным требованиям полиции, начали массовые беспорядки, забрасывая камнями, металлическими прутьями, бутылками сотрудников полиции, применяя к ним насилие, пытаясь прорваться через полицейское оцепление. Действия участников указанного массового беспорядка были остановлены и сорваны в результате вмешательства сил полиции", - заявили в пресс-службе.

По данным СК, были задержаны 13 человек.

Беспорядки в столице Армении

3 июня в столице Армении в результате столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции Пашиняна были госпитализированы 60 человек, в том числе 39 полицейских. Минздрав сообщил, что утром в субботу 50 человек были выписаны.

Возглавляемое вице-спикером парламента Армении, членом партии "Дашнакцутюн" Ишханом Сагателяном шествие направилось от здания правительства к резиденции Пашиняна, чтобы встретиться с ним и передать требования оппозиции. Затем демонстранты попытались вновь отправиться к парламенту, где находились некоторые оппозиционные депутаты для участия в созванном оппозицией внеочередном заседании по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям. Сагателян потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится недалеко от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались потасовки. Полиция применила спецсредства, светошумовые гранаты и задержала часть демонстрантов.

Заместитель начальника полиции Армении Арам Ованнисян заявил журналистам, что полиция приняла решение о применении светошумовых гранат после того, как со стороны демонстрантов в сторону сотрудников правоохранительных органов полетели камни.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.