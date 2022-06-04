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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В Ереване 45 сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с демонстрантами

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Ереване 45 полицейских пострадали в результате столкновения с демонстрантами у резиденции премьер-министра республики Никола Пашиняна в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба полиции Армении.

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"Вчера, когда участники акции в результате озвученных организаторами призывов не подчинились законным требованиям полиции, стали применять насилие, бросать бутылки, камни, железные предметы, было принято решение о применении спецсредств. Применены исключительно светошумовые спецсредства", - следует из сообщения.

"В результате применения спецсредств легкие ранения получили двое сотрудников полиции, еще 45 полицейских получили ранения в результате столкновений", - отметили в полиции, добавив, что спецсредства были применены на безопасном от граждан расстоянии.

Накануне у резиденции премьера произошли столкновения демонстрантов с полицией. По данным Минздрава республики, пострадали 60 человек, в том числе 39 полицейских. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "массовые беспорядки", были задержаны 13 человек.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Протесты в Ереване

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