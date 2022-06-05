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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:16

Байдена эвакуировали из загородного дома из-за самолета, залетевшего в закрытую зону

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президента США Джо Байдена и его жену Джилл эвакуировали из загородного дома в штате Делавэр, после того как частный самолет залетел в закрытую зону. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя секретной службы Энтони Гульельми.

По словам чиновника, инцидент произошел из-за ошибки бортовых приборов самолета, не обновивших данные о расположении закрытой зоны. На встречу нарушителю поднялся истребитель, который вывел его из запретного воздушного пространства.

Гульельми уточнил, что пилот самолета также не настроился на нужную частоту, из-за чего не смог услышать предупреждений. Он добавил, что нарушителя допросят для выяснения обстоятельств случившегося.

Семью Байденов временно перевезли в местную пожарную часть, сейчас они снова вернулись домой.

США Джо Байден
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