Предварительно, поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию Казахстана на прошедшем 5 июня республиканском референдуме поддержали, по предварительным данным, 77,18% казахстанцев, сообщил председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров.

"За положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, проголосовали 77,18% избирателей, за отрицательное решение - 18,66%", - сказал Абдиров на брифинге ЦИК в понедельник.

В Акмолинской области за поправки проголосовали 81,98% граждан, участвовавших в референдуме, против - 14,54%, в Актюбинской - 71,41% за поправки, против - 24,71%, в Алматинской поддержали предложенные изменения 79,01% избирателей, против - 17,52%, в Атырауской области за - 73,14%, против - 23,29%, в Западно-Казахстанской области за - 73,27%, против - 24,16, в Жамбылской области 78,63% граждан поддержали предложенные изменения в Конституцию и 17,85% высказались против.

В Карагандинской области за принятие поправок высказались 77,78% граждан, против - 16,68%, в Костанайской - 75,87% за и 20,87% против, в Кызылординской - 78,50% за и 18,22% против, в Мангистауской области - за 71% и 26,39% против, в Павлодарской - 78,73% за и 18,02% против, в Северо-Казахстанской - 81,58% за и 15,29% против, в Туркестанской области - за 79,05% и 17,38% против, в Восточно-Казахстанской области - 77,21% высказались за поправки и 17,04% против них.

В столице Казахстана Нур-Султане за поправки проголосовали 79,59% избирателей и против14,85%, в Алматы - за 65,22%, против - 27,41 , в Шымкенте - за 78,95%, против - 15,97%.

В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Проголосовать на референдуме могли более 11,7 млн граждан Казахстана, население которого превышает 19,1 млн человек.

По предварительным данным ЦИК, явка на референдуме составила 68,06%.

Гражданам республики предлагалось ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".

Основная часть поправок в Конституцию, которые были вынесены на референдум, направлена на окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. В обновленной Конституции планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, ввести запрет для ближайших родственников главы государства занимать руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Поправками исключаются положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Исключено также упоминание о Назарбаеве как основателе независимого Казахстана, первого президента Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) и о неизменности его статуса.

Важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу: создание Конституционного суда, закрепление статуса уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, полный запрет смертной казни.

Предлагается также закрепить в Конституции, что земля, ее недра, растительный и животный мир принадлежат народу, а от имени народа право собственности осуществляет государство.