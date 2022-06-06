В Узбекистане оправдали задержанную за провоз дрона россиянку

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суд Узбекистана оправдал туристку из России Полину Ермакову, задержанную в Ташкенте за ввоз дрона, но принял решение изъять беспилотник, сообщили в понедельник местные интернет-издания.

"Ермакова сообщила, что суд прошел в минувшую пятницу. Суд оправдал ее, но дрон изъяли", - говорится в сообщении узбекских СМИ.

По словам Ермаковой, при пересечении границы Узбекистана, куда она въехала из Киргизии, пограничники не предъявили претензии за ввоз дрона в страну. Проблемы начались после того, когда летательный аппарат обнаружили сотрудники транспортной милиции при посадке на поезд до города Бухара (Узбекистан).

В отношении гражданки РФ было заведено уголовное дело по статье 244-4 Уголовного кодекса Узбекистана (незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов). Данная статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Как отмечают СМИ Узбекистана, Ермакова признала, что ей стоило изучить правила ввоза дрона в страну.

Ермакова, блогер и жительница города Ачинска (Красноярский край), была задержана в Ташкенте 17 мая.

В Узбекистане с 2015 года решением правительства введены ограничения на ввоз и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны.

В 2019 году в республике ужесточили ответственность за незаконный ввоз и эксплуатацию беспилотников.

Эксплуатация беспилотных летательных аппаратов допускается в Узбекистане только с разрешения правительства, которое может быть выдано юридическому лицу для выполнения ведомственных задач.

В 2021 году в Бухаре также задержали россиянку с беспилотником. Она была оштрафована, после чего девушка вернулась в РФ.