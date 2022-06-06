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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В США объявлен режим ЧС из-за риска нехватки мощностей для выработки электроэнергии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник объявил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дефицита мощностей по производству достаточных объемов электроэнергии, сообщает Белый дом.

"Я, президент США Джо Байден, объявляю режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В соответствии с указом Байдена, Минторгу США предоставляют дополнительные полномочия для реагирования на чрезвычайную ситуацию. Согласно документу, ведомству, в частности, следует на два года или до момента прекращения режима ЧС разрешить беспошлинный ввоз в США "некоторых солнечных элементов и модулей" батарей, экспортируемых из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.

В заявлении отмечается, что "ряд факторов ставит под угрозу возможности США обеспечивать достаточное производство электроэнергии". В частности речь идет и о перебоях на энергетическом рынке в связи с ситуацией на Украине, а также об экстремальных погодных явлениях, усугубляемых изменениями климата.

США Джо Байден
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