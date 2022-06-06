Французский эпидемиолог счел преждевременным говорить о сезонности COVID-19

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пока еще нет оснований считать, что коронавирус становится сезонным вирусом, и что он будет тревожить людей лишь зимой, как грипп, считает французский эпидемиолог Паскаль Крепе.

"Было бы преждевременным заявлять, что отныне COVID преобразуется в сезонный вирус и будет вызывать эпидемии только зимой. Мы не застрахованы от появления через полгода или год нового варианта, который весной может вызвать эпидемию", - сказал ученый в интервью газете Le Journal du dimanche.

Он отметил, что эпидемические волны, как правило, чаще бывают зимой, чем летом. Но когда говорят про "сезонный вирус", это означает, что эпидемии не возникают весной или летом, но коронавирусом дело обстоит иначе.

Крепе привел в пример США и Португалию, которые столкнулись с волнами COVID-19 в середине весны.

"Это был не наш случай, но не исключено, что варианты вируса BA.4 и BA.5 вызовут небольшую эпидемическую волну в ближайшие недели или месяцы. И сценарий может напоминать вариант "дельта", четвертая волна которого была в августе, и который потом вернулся в октябре-ноябре с гораздо более сильной волной", - продолжил эксперт.

На вопрос, следует ли ожидать сезонных кампаний вакцинации, он ответил: "Исходя из ожиданий, что эпидемические волны бывают более значительными зимой, наиболее рациональным было бы вакцинировать людей до начала этой фазы. То есть, как принято осенью против гриппа. В этом у них действительно есть сходство".

"Вакцины продолжают защищать нас достаточно надежно против тяжелых форм заболевания", - заверил эпидемиолог.