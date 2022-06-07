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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:23

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 532 млн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 532 350 904, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 300 053 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 84 882 287 заразившихся и 1 008 857 погибших.

Индия - 43 185 049 заболевших и 524 708 умерших.

Бразилия - 31 195 118 инфицированных и 667 041 скончавшийся.

Франция - 29 834 390 заразившихся и 149 509 летальных исходов.

Германия - 26 498 361 инфицированный и 139 388 умерших.

Великобритания - 22 526 949 заразившихся и 179 532 скончавшихся.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг на утро вторника 811,0. В США на 1 млн жителей скончались 3 088 человека, в Индии - 373, в Бразилии - 3 096, во Франции - 2 265, в Германии - 1 658, в Великобритании - 2 608.

Хроника 09 января 2020 года – 07 июня 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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