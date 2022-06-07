В ЛНР заявили, что украинские военные выбиты из Северодонецка
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщил, что Северодонецк полностью зачищен от украинских военных союзными силами ЛНР и РФ.
"Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в понедельник.
Мирошник уточнил, что "вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований".
По его словам, украинская армия также почти выбита из промзоны в Северодонецке.