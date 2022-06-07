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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:59

В ЛНР заявили, что украинские военные выбиты из Северодонецка

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в Российской Федерации Родион Мирошник сообщил, что Северодонецк полностью зачищен от украинских военных союзными силами ЛНР и РФ.

"Северодонецк зачищен, бои идут на окраинах города, в аэропорту и на подступах к Лисичанску", - написал Мирошник в своем телеграм-канале в понедельник.

Мирошник уточнил, что "вся жилая городская застройка освобождена и зачищена союзными войсками от украинских формирований".

По его словам, украинская армия также почти выбита из промзоны в Северодонецке.

Украина Северодонецк
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