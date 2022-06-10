Посол ЛНР сообщил о блокировании украинских военных на заводе "Азот" в Северодонецке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы на территории завода "Азот" в Северодонецке и пытаются выйти на переговоры с союзными силами Луганской народной республики и России, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения "Азот" покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны", - написал Мирошник в пятницу в соцсетях.

Он отметил, что отдельные представители украинских военных "пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия". "Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать", - сообщил Мирошник.

По его предположению, в убежищах на территории "Азота" могут находится мирные жители, точное количество которых неизвестно. "Некоторые из них находят возможность связываться с родственниками подтверждая, что живы и продолжают прятаться в бомбоубежищах", - сообщил посол ЛНР в РФ.