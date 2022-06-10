Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Посол ЛНР сообщил о блокировании украинских военных на заводе "Азот" в Северодонецке

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы на территории завода "Азот" в Северодонецке и пытаются выйти на переговоры с союзными силами Луганской народной республики и России, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

В миреВ ЛНР заявили, что украинские военные выбиты из СеверодонецкаЧитать подробнее

"Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения "Азот" покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны", - написал Мирошник в пятницу в соцсетях.

Он отметил, что отдельные представители украинских военных "пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия". "Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен. Отправляются обдумывать", - сообщил Мирошник.

По его предположению, в убежищах на территории "Азота" могут находится мирные жители, точное количество которых неизвестно. "Некоторые из них находят возможность связываться с родственниками подтверждая, что живы и продолжают прятаться в бомбоубежищах", - сообщил посол ЛНР в РФ.

Хроника 24 февраля – 10 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Северодонецк ЛНР Родион Мирошник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Международный туризм вырос почти втрое в I квартале

Международный туризм вырос почти втрое в I квартале

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила о планах Facebook отказаться от платы за контент крупных газет

Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из РФ

Тарифы на газ в Латвии вырастут в июле до 90%

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июня

Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Франция, Германия и Британия осудили демонтаж камер МАГАТЭ в Иране

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });