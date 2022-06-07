В Казахстане несколько госслужащих заподозрили в торговле людьми

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба по Костанайской области Казахстана проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц госучреждения "Управление координации занятости и социальных программ акимата области" по факту торговли людьми, сообщила пресс-служба республиканского агентства по противодействию коррупции.

"Они подозреваются в передаче недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы в частный пансионат для престарелых в г. Нур-Султан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Одна из подозреваемых с санкции суда взята под домашний арест, отметили в агентстве.

"Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято по результатам расследования", - добавили в ведомстве.