Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех пусковых установок С-300 у Краматорска

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили три пусковые установки украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 близ Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3 и две 155-мм гаубицы М777 производства США.

"Ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - отметил Конашенков на брифинге.

Нанесенными ударами уничтожено более 400 человек, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 специальных автомобилей, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка "Пион", сказал официальный представитель Минобороны РФ.

В Минобороны РФ также заявили, что российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по двум украинским складам боеприпасов и двум пунктам управления.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинский военной техники. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов", - сказал Конашенков.

Он также заявил о нанесении авиаударов по 65 скоплениям военнослужащих и техники ВСУ. По его данным в результате ударов были уничтожены девять танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, восемь автомобилей и более 170 военнослужащих.

Кроме этого, по заявлениям Минобороны, российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области.

Всего по данным министерства, в ходе российской военной операции на Украине уничтожено 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотников, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и бронемашины, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 артиллерийских орудия и миномета, а также 3464 автомобиля.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение, в том числе тяжелое.