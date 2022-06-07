Немецкая спецслужба спрогнозировала рост активности российской разведки в стране

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Ведомство по охране конституции - служба внутренней разведки Германии - считает, что активность в стране разведслужб РФ усилится, говорится в докладе организации за 2021 год, опубликованном во вторник.

"В обозримой перспективе на ослабление российской разведдеятельности рассчитывать не приходится. Гораздо вероятнее, что на фоне принятых экономических и торговых санкций ЕС в отношении Российской Федерации и конфликта в Восточной Европе активность российских спецслужб только усилится", - отмечается в докладе.

В нем утверждается, что Россия активно использует кибершпионаж против правительственных ведомств, парламентов и политиков, против вооруженных сил, СМИ и других организаций, в том числе научных институтов и политических фондов.

"В том, что касается немецкой внутренней политики, российские спецслужбы пытались получить информацию о партийных и политических структурах, о процессах развития и содержательных позициях политических партий в 2021 избирательный год - с тем, чтобы иметь возможность оценить результаты выборов и возможные правящие коалиции", - пишут авторы доклада, говоря о ситуации за прошлый год.

Также, по их мнению, Россия проявляла интерес к роли Германии в ЕС и НАТО и пыталась выяснить политические цели этих объединений и позицию по отношению к РФ и антироссийских санкций.

Наконец, РФ, по информации составителей доклада, уделяла внимание и получению информации об энергетической политике ФРГ и ЕС.