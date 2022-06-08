Плавучие СПГ-терминалы должны заработать в Германии к началу 2023 года

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - К началу следующего года на севере Германии могут заработать первые плавучие терминалы для хранения сжиженного газа, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Первые плавучие терминалы могут быть приняты в эксплуатацию, вероятно, к началу следующего года", - сказал Шольц в среду в Берлине на пресс-конференции Союза иностранной прессы VAP.

Ранее сообщалось, что уже зимой этого года такие терминалы могут начать принимать СПГ - в частности, в Брунсбюттеле. До тех пор, пока не будут построены постоянные терминалы, такие терминалы будут применяться в качестве временного решения.

Плавучие терминалы для СПГ - это специальные морские суда, приспособленные для хранения газа. Через гибкий газопровод газ будет с судов транспортироваться на берег.