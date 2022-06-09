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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Армянская оппозиция проводит акцию у здания МИД с целью донести до Лаврова свою позицию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Несколько сотен оппозиционных демонстрантов проводят акцию у здания МИД в центре Еревана, где должна состояться встреча министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", здание МИД оцеплено усиленными нарядами полиции, присутствуют бойцы войск полиции.

Выступая перед собравшимися, один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян заявил, что "власти Армении и (премьер-министр - ИФ) Никол Пашинян не представляют интересы армянского народа, любые достигнутые с ним договоренности не могут иметь силы".

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Демонстранты стоят у здания МИД с плакатами "Новой капитуляции не будет", "Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) - армянский", "Арцах не может быть в составе Азербайджана", "Никол не представляет нас".

В среду Сагателян заявил, что оппозиция намерена донести до Лаврова свою позицию по карабахскому вопросу.

Между тем, в здание МИД вошла посол США в Ереване Лин Трейси, соответствующие кадры распространили армянские СМИ.

Глава МИД России прибыл в Ереван с двухдневным рабочим визитом в среду.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Амрения Ереван Нагорный Карабах Сергей Лавров
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