В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала "Еркир Медиа"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Армянский оппозиционный телеканал "Еркир Медиа" сообщил, что его директор Баграт Есаян задержан в своем кабинете в Ереване.

По предварительной информации телеканала, Есаян доставлен в изолятор Службы национальной безопасности Армении".

Причины задержания не названы. СНБ Армении о задержании не сообщала.

Телеканал "Еркир Медиа" принадлежит оппозиционной партии "Дашнакцутюн". Есаян является членом этой партии, в разные годы занимал должности советника президента Армении, заместителя министра образования и науки.

В Ереване с 17 апреля проходят протесты оппозиции против правительства Никола Пашиняна. Поводом стало предложение премьера "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.