Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:27

В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала "Еркир Медиа"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Армянский оппозиционный телеканал "Еркир Медиа" сообщил, что его директор Баграт Есаян задержан в своем кабинете в Ереване.

По предварительной информации телеканала, Есаян доставлен в изолятор Службы национальной безопасности Армении".

Причины задержания не названы. СНБ Армении о задержании не сообщала.

Телеканал "Еркир Медиа" принадлежит оппозиционной партии "Дашнакцутюн". Есаян является членом этой партии, в разные годы занимал должности советника президента Армении, заместителя министра образования и науки.

В Ереване с 17 апреля проходят протесты оппозиции против правительства Никола Пашиняна. Поводом стало предложение премьера "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Еркир Медиа Ереван СНБА Баграт Есаян Дашнакцутюн Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила о планах Facebook отказаться от платы за контент крупных газет

Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из РФ

Тарифы на газ в Латвии вырастут в июле до 90%

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июня

Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Франция, Германия и Британия осудили демонтаж камер МАГАТЭ в Иране

Избраны пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });