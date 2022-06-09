Конгресс запросил у Пентагона отчет о возможностях противостоять гиперзвуковому оружию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В связи с активными зарубежными разработками гиперзвукового оружия комитет палаты представителей по вооруженным силам Конгресса США потребовал от Пентагона представить стратегию противоракетной обороны для борьбы с соответствующими угрозами, следует из законопроекта американских конгрессменов.

Принятый комитетом законопроект требует, чтобы Минобороны США представило всеобъемлющую стратегию по отражению угроз гиперзвуковых ракет с использованием асимметричных возможностей, включая направленную энергию, микроволновые, кибернетические и любые другие системы.

Пентагону предписано представить детальные планы модернизации систем противоракетной обороны США.

"Комитет отмечает достижения иностранных государств в различных ракетных технологиях, в том числе достижения в области гиперзвукового оружия, увеличения потенциала и возможностей по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также продолжающихся испытаний ракет большой дальности", - говорится в документах комитета.

При этом американские конгрессмены признают, что нынешняя система противоракетной обороны США пока не доказала свою способность гарантированно противостоять реальным угрозам межконтинентальных баллистических ракет.

Конгрессмены потребовали, чтобы директор Агентства противоракетной обороны вместе с заместителем министра обороны по политике, начальником военно-морских операций и командующим Северным командованием США представили отчет с оценкой многочисленных возможностей противоракетной обороны против текущих и будущих угроз баллистических ракет. В запрошенном конгрессменами отчете должны содержаться подробности о том, как нынешнюю архитектуру ПРО США "необходимо скорректировать для защиты от двух или более стран-изгоев, обладающих ядерным потенциалом", включая смету расходов.