Новый вид хищных динозавров открыт в Египте

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Египетско-американская группа ученых определила, что найденный в 2016 году в оазисе Бахария в Египте позвонок принадлежал ранее неизвестному виду хищных динозавров-теропод из семейства абелизаврид, жившему около 98 млн лет назад, говорится в сообщении Университета Огайо.

Установлено, что представитель вида, еще не получившего собственное название, был около 6 метров в длину.

Абелизавриды были одними из самых разнообразных и географически распространенных крупных хищных динозавров в южных массивах суши в меловой период, последний период времени эпохи динозавров.

"Наряду со спинозавром и двумя другими гигантскими тероподами (кархародонтозавром и бахариазавром), новое ископаемое абелизаврид добавляет еще один вид к кадрам крупных хищных динозавров, которые бродили по тому, что сейчас является Египетской Сахарой? примерно 98 миллионов лет назад", - говорится в сообщении.

Это самое старое известное ископаемое Abelisauridae из северо-восточной Африки, которое показывает, что в середине мелового периода эти плотоядные динозавры обитали на большей части северной части континента, с востока на запад от современного Египта до Марокко, на юг до Нигера и, возможно, за его пределами.

Между тем, ученые Университета Саутгемптона установили, что несколько доисторических костей, обнаруженных на острове Уайт в проливе Ла-Манш и находящихся в музее Острова динозавров в Сандауне, принадлежали к типу двуногих хищных динозавров из группы спинозаврид.

"Это было огромное животное, превышающее 10 м в длину и, вероятно, несколько тонн в весе. Судя по некоторым размерам, он представляет собой одного из крупнейших хищных динозавров, когда-либо найденных в Европе - возможно, даже самого большого из известных", - отмечает возглавлявший исследование Крис Баркер.

Как сообщалось, в 2021 году ученые Саутгемптона объявили об открытии двух видов спинозаврид возрастом более 125 млн лет.

Один вид был назван Ceratosuchops inferodios (адская цапля с крокодиловым лицом), голова представителя этого вида имела небольшие рога и шишки в области надбровных дуг. Манера охоты ящера напоминала цаплю, он ловил добычу как в прибрежной зоне, так и на суше.

Второй получил название Riparovenator milnerae (охотник на берегу реки Милнера) в честь недавно скончавшейся британского палеонтолога Анджелы Милнер, изучавшей барионикса - еще одного хищного динозавра.

По оценкам исследователей, и Ceratosuchops, и Riparovenator были длиной около девяти метров, они хватали добычу своими длинными челюстями. Исследование также показало, как спинозавриды могли сначала развиться в Европе, а затем распространились в Азии, Африке и Южной Америке.

Кроме того, исследователи из Китайского университета Гонконга, применив метод лазерной флуоресцентной визуализации, исследовали то, что палеонтологи называют "пупком динозавра" - шрам, который остается на том месте, где желточный мешок прикреплялся к телу после вылупления динозавра.

Исследование было проведено на образце пситтакозавра, жившего в меловой период на территории современного Китая и похожего на современных ящериц и крокодилов, оно подтвердило данные о том, что динозавры были яйцекладущими.