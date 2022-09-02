Ученые выяснили, как первые динозавры расселились на Земле

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Открытие нового вида динозавров в Зимбабве, древнейшего из найденных в Африке, помогло воссоздать историю расселения наземных животных во времена, когда все материки Земли были объединены в единый континент Пангея. Об этом говорится в публикации в журнале Nature.

"На раннее расселение динозавров повлияло усиление и ослабление климатических барьеров. Хотя существуют доказательства существования барьеров для расселения динозавров на самой ранней стадии их эволюции, ко времени 230 млн лет назад эти барьеры были разрушены", - говорится в публикации.

Отмечается, что причиной падения климатических барьеров стало глобальное изменение климата – период повышенной влажности, известный как карнийское плювиальное событие. В течение примерно 5-7 млн лет динозавры заселяли тропические широты, которые до этого были слишком засушливыми.

После этого климатические барьеры восстановились и динозавры остались "заперты" в уже занятых ими климатических зонах до конца триаса.

Прийти к этим выводам ученым позволила находка на севере Зимбабве почти полного скелета динозавра, названного Mbiresaurus raathi, у которого отсутствовали лишь часть передней конечности и часть черепа.

Это был небольшой, скорее всего, травоядный или всеядный приблизительно двухметровый динозавр с длинным хвостом, передвигавшийся на двух ногах. Возраст ископаемого - около 230 млн лет, что сопоставимо с возрастом самых старых динозавров, обнаруженных, в основном, в северной Аргентине, южной Бразилии и Индии.

Рядом с Mbiresaurus были найдены карнийские (227-237 млн лет назад) окаменелости динозавра эрреразаврида, ранних родственников млекопитающих – цинодонтов, родственников крокодилов – этозавров, а также рептилий ринхозавров, которые, как правило, ранее находили на территории современных Южной Америки и Индии.

Таким образом, находка позволила преодолеть географический разрыв, существовавший в позднем триасе между областями древней Пангеи, которые затем стали южной Бразилией и Индией.