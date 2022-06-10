Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Международный туризм вырос почти втрое в I квартале

Международный туризм вырос почти втрое в I квартале
Фото: Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Число международных туристских прибытий выросло на 182% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года – с 41 млн до 117 млн, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В январе-марте 2022 года направления по всему миру приняли 117 млн иностранных туристов, это на 182% больше, чем за тот же период годом ранее – 41 млн. Лидируют в восстановлении туризма Европа и Америка", - говорится в сообщении организации.

Так, Европа приняла в первом квартале на 280% больше туристов, чем год назад. В Америке количество международных прибытий выросло на 117% за три месяца. Но в обоих регионах количество прибытий отстает от уровня допандемийного 2019 года на 43% и 46% соответственно.

Лучшие показатели восстановления туризма в Европе – у стран южного Средиземноморья – здесь число прибытий составило 75% от показателя 2019 года.

"На Ближнем Востоке и в Африке также наблюдался заметный прирост числа туристов – на 132% и 96%, но это ниже уровня 2019 года на 59% и 61% соответственно. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 64%, но число прибытий остается на 93% ниже показателей 2019 года, так как многие страны пока сохраняют ограничения", - отмечают в UNWTO.

В целом международный туризм в первом квартале составил 61% от уровня 2019 года, и, по прогнозам организации, перспективы восстановления хорошие, так как все больше стран смягчают требования для туристов.

"В начале июня 45 направлений отменили ограничения на поездки. В Азии, которая была наиболее закрытым регионом, все больше стран ослабляют ограничения", - подчеркивают в организации.

Всемирная туристская организация ООН UNWTO
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам

В РФ призвали не мешать судебной системе ДНР после смертного приговора пленным иностранцам

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила об угрозе дефицита микросхем для самой высокотехнологичной продукции

WSJ сообщила о планах Facebook отказаться от платы за контент крупных газет

Фабрика Lotte в Казахстане перестала выпускать ириски из-за отсутствия сахара из РФ

Тарифы на газ в Латвии вырастут в июле до 90%

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска

Что случилось этой ночью: пятница, 10 июня

Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Трое стали жертвами стрельбы на заводе в Мэриленде

Франция, Германия и Британия осудили демонтаж камер МАГАТЭ в Иране

Избраны пять новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });