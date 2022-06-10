Международный туризм вырос почти втрое в I квартале

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Число международных туристских прибытий выросло на 182% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года – с 41 млн до 117 млн, следует из данных Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В январе-марте 2022 года направления по всему миру приняли 117 млн иностранных туристов, это на 182% больше, чем за тот же период годом ранее – 41 млн. Лидируют в восстановлении туризма Европа и Америка", - говорится в сообщении организации.

Так, Европа приняла в первом квартале на 280% больше туристов, чем год назад. В Америке количество международных прибытий выросло на 117% за три месяца. Но в обоих регионах количество прибытий отстает от уровня допандемийного 2019 года на 43% и 46% соответственно.

Лучшие показатели восстановления туризма в Европе – у стран южного Средиземноморья – здесь число прибытий составило 75% от показателя 2019 года.

"На Ближнем Востоке и в Африке также наблюдался заметный прирост числа туристов – на 132% и 96%, но это ниже уровня 2019 года на 59% и 61% соответственно. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 64%, но число прибытий остается на 93% ниже показателей 2019 года, так как многие страны пока сохраняют ограничения", - отмечают в UNWTO.

В целом международный туризм в первом квартале составил 61% от уровня 2019 года, и, по прогнозам организации, перспективы восстановления хорошие, так как все больше стран смягчают требования для туристов.

"В начале июня 45 направлений отменили ограничения на поездки. В Азии, которая была наиболее закрытым регионом, все больше стран ослабляют ограничения", - подчеркивают в организации.