Российские средства ПВО за сутки сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российскими средствами ПВО за прошедшие сутки сбиты два украинских самолета МиГ-29 в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

Также, по его словам, сбито 12 украинских беспилотников в Харьковской области и Луганской народной республике.

"Кроме того, перехвачены три реактивных снаряда украинской системы залпового огня "Ураган" в районах Долгенькое, Сухая Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области", - заявил Конашенков.

"В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что за прошедшие сутки поражено девять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, пять огневых позиций подразделений реактивных систем залпового огня. Это произошло в районах населенных пунктов Малорязанцево, Волчеяровка, Подгорное, Малая Ильиновка и Лисичанск Луганской Народной Республики.

Также уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Миньковки Донецкой Народной Республики.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 170 националистов, пять танков, шесть орудий полевой артиллерии, восемь специальных автомобилей, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Краснополье Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления и 42 огневых позиций артиллерийских подразделений.

"Уничтожено более 300 националистов, 11 единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня "Град", 10 орудий полевой артиллерии, девять специальных автомобилей, а также девять полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего", - сказал Конашенков.