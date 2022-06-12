Сверхлегкая ракета компании Astra стартовала к орбите со спутниками NASA

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Rocket 3.3 в воскресенье стартовала к орбите с двумя американскими метеорологическими спутниками Tropics, сообщила компания-разработчик носителя Astra Space.

Rocket 3.3 была запущена с 46-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 13:43 по времени Восточного побережья США (20:43 по Москве).

На околоземную орбиту она выведет пару малых спутников NASA, предназначенных для изучения формирования и развития тропических циклонов. Это первая группа таких спутников для создания орбитальной группировки. В рамках программы NASA по наблюдению за структурой осадков и интенсивностью штормов предполагается вывести на орбиту еще четыре спутника в ходе последующих двух запусков.

Свой первый успешный запуск стартап Astra Space совершила в ноябре 2021 года. Тогда ракета-носитель Rocket 3.2 стартовала на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США из Аляски.

До этого американская компания, начавшая испытание своих легких носителей в 2018 году, не совершила ни одного полностью успешного запуска. Все они были либо неудачными, либо частично удачными.

Носитель Rocket представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метров, она может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.