Атлет скончался после соревнований по Ironman в Англии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Участник триатлона Ironman 70.3 в графстве Стаффордшир скончался вскоре после госпитализации с соревнований, сообщает газета Birmingham Mail.

"Спортсмену потребовалась немедленная медицинская помощь во время водной части гонки. На месте ему была оказана медицинская помощь, затем его доставили в больницу. Однако позже спортсмен скончался, несмотря на все усилия медиков", - приводится сообщение пресс-службы состязания.

Имя атлета не называется.

Гонка состоит из трех частей: плавание, езда на велосипеде и забег. В этот раз маршрут пролегал через загородный парк Чейзуотер, Кэннок-Чейз, водохранилище Блитфилд и завершился в центре города Стаффорд.