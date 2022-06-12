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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:43

Атлет скончался после соревнований по Ironman в Англии

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Участник триатлона Ironman 70.3 в графстве Стаффордшир скончался вскоре после госпитализации с соревнований, сообщает газета Birmingham Mail.

"Спортсмену потребовалась немедленная медицинская помощь во время водной части гонки. На месте ему была оказана медицинская помощь, затем его доставили в больницу. Однако позже спортсмен скончался, несмотря на все усилия медиков", - приводится сообщение пресс-службы состязания.

Имя атлета не называется.

Гонка состоит из трех частей: плавание, езда на велосипеде и забег. В этот раз маршрут пролегал через загородный парк Чейзуотер, Кэннок-Чейз, водохранилище Блитфилд и завершился в центре города Стаффорд.

Англия Стаффордшир Стаффордшир
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