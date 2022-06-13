В Таджикистане ликвидировали двух главарей ОПГ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана в воскресенье сообщил о ликвидации двух лидеров ОПГ города Хорог.

Прокуратура ГБАО возбудила в отношении лидеров ОПГ Мазорова Хурсанда и Раджабова Зоира уголовные дела, в том числе и по статьям "терроризм", "убийство", "незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ", а также "контрабанда оружия" и "применение насилия в отношении государственного служащего.

"При задержании Хурсанд Мазоров и Зоир Раджабов не подчинились требованиям спецслужб добровольно сдаться правоохранительным органам и оказали вооруженное сопротивление, применив гранаты Ф-1 и автоматы Калашникова. В результате ответного огня преступники были обезврежены", - говорится в сообщении.

По данным штаба, у преступников изъято два автомобиля, в которых были обнаружены различные боеприпасы и оружие.

В ходе операции также были задержаны десять человек с криминальными связями. При обыске в квартире двоих из них изъято три автомата Калашникова, две гранаты Ф-1. Областная прокуратура расследует дело.

Накануне межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в Горно-бадахшанской автономной области сообщил о задержании трех лидеров организованных преступных группировок города Хорог.

"11 июня 2022 года в результате проведения спецоперации задержаны и помещены под стражу лидеры организованных преступных группировок города Хорог Аёмбеков Толиб Абдурамонович, Шанбиев Мунаввар Наврузбекович и Гулобов Ниёзшо Аслишоевич", - говорилось в сообщении.

Задержанные главари ОПГ, по данным штаба, причастны "к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство, хулиганство, грабеж, контрабанда и незаконный оборот наркотических средств, оружия, боеприпасов и драгоценных камней, создание преступного сообщества, бандитизм, массовые беспорядки, разжигание местнической розни".

"В отношении задержанных Аёмбекова Т.А., Шанбиева М.Н. и Гулобова Н.А. ведется предварительное следствие", - сообщили Межведомственном штабе.