В Казахстане назвали исключения в запрете на вывоз из страны свыше $10 тыс.

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Запрет на вывоз валюты свыше $10 тыс. из Казахстана теперь не распространяется на операции Национального банка и организаций, входящих в его структуру, говорится в дополнении к указу президента страны Касым-Жомарта Токаева от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности республики Казахстан".

Также запрет не распространяется на вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию Казахстана с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, и заявляемого под таможенную процедуру "реэкспорта".

Кроме этого, запрет не распространяется на вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом ЕАЭС, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена ЕАЭС.

Также не запрещено вывозить банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты.

Учитываются и иные случаи, определяемые отдельными актами правительства страны.

Соответствующий документ был подписан главой государства 11 июня 2022 года. Указ вводится в действие с 13 июня 2022 года.

В марте президент Казахстана в целях защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной валюты превышающей эквивалент $10 тыс. и золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KUMIS BARYS", выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.