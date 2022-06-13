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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:34

В Казахстане назвали исключения в запрете на вывоз из страны свыше $10 тыс.

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Запрет на вывоз валюты свыше $10 тыс. из Казахстана теперь не распространяется на операции Национального банка и организаций, входящих в его структуру, говорится в дополнении к указу президента страны Касым-Жомарта Токаева от 14 марта 2022 года "О мерах по обеспечению финансовой стабильности республики Казахстан".

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Также запрет не распространяется на вывоз аффинированного золота, полученного после переработки иностранного сырья, ввезенного на территорию Казахстана с территории государства, не являющегося членом ЕАЭС, и заявляемого под таможенную процедуру "реэкспорта".

Кроме этого, запрет не распространяется на вывоз аффинированного золота, полученного после переработки давальческого сырья государства, являющегося членом ЕАЭС, с последующим вывозом аффинированного золота на территорию того же государства-члена ЕАЭС.

Также не запрещено вывозить банками второго уровня неплатежной или негодной к обращению наличной иностранной валюты.

Учитываются и иные случаи, определяемые отдельными актами правительства страны.

Соответствующий документ был подписан главой государства 11 июня 2022 года. Указ вводится в действие с 13 июня 2022 года.

В марте президент Казахстана в целях защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения финансовой стабильности подписал указ, запрещающий вывоз из страны иностранной валюты превышающей эквивалент $10 тыс. и золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KUMIS BARYS", выпускаемых Нацбанком, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Казахстан
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