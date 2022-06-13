Глава КНДР призвал к борьбе превышением полномочий и бюрократизмом среди чиновников

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Руководитель КНДР Ким Чен Ын и представители высшего партийного руководства страны настаивают на применении жестких мер в отношении должностных лиц, злоупотребляющих служебным положением, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК отмечает, что на встрече с руководством Трудовой партии Кореи, которая состоялась накануне, Ким Чен Ын обсудил "меры более активной борьбы с нездоровыми и нереволюционными деяниями, такими как превышение полномочий и бюрократизм, выявленными у некоторых партийных чиновников".

Какие конкретные меры могут быть приняты в отношении таких чиновников, не сообщается.

Ким Чен Ын и ранее не раз призывал к борьбе с "практикой, не соответствующей социализму" в то время, как страна испытывает трудности в связи с закрытием границ из-за COVID-19, из-за-санкций ООН и проблем с управлением страной.

Кроме того, недавно северокорейская пресса сообщила о выявлении большого количества случаев "лихорадки" у жителей страны. Зарубежные эксперты полагают, что есть не что иное, как коронавирус COVID-19. Это так же осложнило ситуацию в стране.