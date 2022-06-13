В Бельгии разработали пистолет с резиновыми пулями, который исключает увечья

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - На выставке вооружений Eurosatory в пригороде Парижа любопытство посетителей привлекла разработка бельгийских специалистов-оружейников знаменитого предприятия огнестрельного оружия "Национальная фабрика Эрсталя" (FN Herstal) - пистолет FN306.

Это пистолет, стреляющий резиновыми пулями, для использования при разгоне манифестаций, когда они перерастают в беспорядки.

В применении резиновых пуль для подавления толпы ничего нового нет, и, возможно, FN306, представленный на салоне как концепция, не найдет промышленного производителя, отмечает телеканал RTBF. Но его выигрышная сторона по сравнению с существующим травматическим оружием, считающимся нелетальным, заключается в том, что из этого пистолета невозможно не только убить, но и серьезно изувечить человека, что пока не исключается при применении широкой гаммы нынешних "спецсредств".

Французским "желтым жилетам", напоминает телеканал, "об этом кое-что известно". Несколько человек из них лишились глаз в стычках с полицией.

Разработчики FN306 снабдили пистолет устройством распознания цели. Как только в электронном прицеле появляется лицо, в поле зрения обладателя оружия зажигается красный индикатор, указывающий на риск непоправимого ранения. И при нажатии на спуск выстрел блокируется.

Пистолет, вероятно, нуждается в некоторых улучшениях, чтобы попасть на промышленный конвейер. Но недавние нашумевшие беспорядки на Stade de France в парижском пригороде во время финала лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" показали, что такое оснащение очень кстати полицейским при массовых мероприятиях, допускает RTBF.