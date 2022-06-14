Южная Корея, Япония и США проведут совместные военные учения в августе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония планируют провести совместные учения, чтобы укрепить свою готовность противостоять "развивающимся ракетным угрозам" Северной Кореи, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, проводимые раз в два года учения Pacific Dragon запланированы на период с 1 по 14 августа.

Отмечается, что в этом году в учениях также примут участие Канада и Австралия.

В дополнение к учениям по слежению за полетом ракет Сеул, Вашингтон и Токио, как ожидается, проведут свои ежеквартальные совместные учения по отслеживанию запусков ракет немного позднее в этом году.

Как уточняет агентство, решения о проведении учений были приняты во время встречи главы Минобороны Южной Кореи Ли Чон Сопа, шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Японии Нобуо Киси "на полях" саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Ренхап" отмечает, что эти договоренности были достигнуты на фоне растущего беспокойства, что КНДР завершает подготовку к новым ядерным испытаниям.

Кроме того, ранее в этом году Пхеньян неоднократно проводил ракетные испытания.