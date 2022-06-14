Президент Сербии предупредил о прекращении импорта нефти из России в ноябре

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан быть готовыми к непростой зиме, поскольку с ноября страна не сможет получать российскую нефть, сообщил во вторник сербский телерадиоканал РТС.

"Страна готовится к суровой зиме, но намерена обеспечить все необходимое, хотя ежедневно появляется с десяток новых проблем, в частности, следует иметь в виду, что с ноября мы более не сможем получать российскую нефть", - приводит РТС слова Вучича.

"Нам необходимо обеспечить себя мазутом, но у нефтяной компании НИС нет достаточного количества мазута, мы ввезем 20 тыс. тонн мазута, но на всю зиму требуется 120 тыс. тонн", - заявил Вучич, добавив, что сейчас мазута нет нигде, и Сербии приходится завозить его баржами из Румынии.

"Все хотят, чтобы в их квартире было тепло, чтобы можно было ходить в шортах и майке. Никто не хочет носить свитер зимой в квартире, но никто не спрашивает, как мы запасемся достаточным количеством газа, как мы обеспечим 2,7 млн кубометров газа в сутки, и это только для газовых электростанций в Нови-Саде, Панчево и Зренянине", - сказал президент Сербии.

"С 1 ноября мы больше не сможем импортировать российскую нефть из-за принятых в отношении России санкций, и кто знает, какие еще санкции будут введены к тому времени", - добавил Вучич.

Ситуация с доставкой нефти из России в Сербию значительно осложнилась после введения шестого пакета санкций ЕС в отношении Москвы. Значительную часть нефти Сербия получает по трубопроводу из России через Хорватию.