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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Сербии назвали истерией запрет соседних стран на пролет самолета Лаврова в Белград

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию в связи с вынужденной отменой визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, заявил в понедельник, что давно не видел такой истерии вокруг Сербии.

"Вы и представить себе не можете, сколько было бесчисленных переговоров, в которых от Сербии требовали отказа от приема главы МИД России", - сказал Вучич в эфире сербского телеканала РТС.

Он подчеркнул, что пусть Белград и не согласен с действиями России на Украине, Россия всегда останется традиционным другом Сербии.

Ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория запретили пролет самолета с Лавровым в воздушном пространстве этих стран. Лавров назвал эту ситуацию беспрецедентной.

Сербия Александр Вучич Сергей Лавров
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