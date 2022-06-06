В Сербии назвали истерией запрет соседних стран на пролет самолета Лаврова в Белград

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич, комментируя ситуацию в связи с вынужденной отменой визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград, заявил в понедельник, что давно не видел такой истерии вокруг Сербии.

"Вы и представить себе не можете, сколько было бесчисленных переговоров, в которых от Сербии требовали отказа от приема главы МИД России", - сказал Вучич в эфире сербского телеканала РТС.

Он подчеркнул, что пусть Белград и не согласен с действиями России на Украине, Россия всегда останется традиционным другом Сербии.

Ранее стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория запретили пролет самолета с Лавровым в воздушном пространстве этих стран. Лавров назвал эту ситуацию беспрецедентной.